Москва, , 15:17 — REGNUM При текущих обстоятельствах, когда сектор туризма все еще находится в состоянии кризиса, любые новые ограничительные меры будут еще больше усугублять ситуацию, заявила корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Наталия Пырьева.

«Закрытие самого популярного среди российских туристов турецкого направления, еще и в пиковый сезон майских праздников, учитывая значительное число перенесенных с 2020 года туров, а также Танзании существенно ударит по отрасли.

Особенно если туроператорам не разрешат переносить уже проданные путевки, как это было сделано для несостоявшихся туров в 2020 году, и компании будут обязаны возвращать деньги.

По данным Ассоциация туроператоров (АТОР), 533 тыс. 200 россиян забронировали туры в Турцию на период ограничения авиасообщения общей стоимостью 32 млрд руб.

Ассоциация пока не представила точные цифры по Танзании, но оценила, что туры в страну на апрель — май могли забронировать порядка 6000−7000 российских граждан.

С точки зрения авиаперевозчиков, ситуация также катастрофическая. Глобальное возобновление международного авиасообщения в среднесрочной перспективе не предвидится, поэтому любые рейсы сейчас играют важную роль в процессе планомерного выхода авиакомпаний из убытков.

Закрытие ключевого пункта назначения в удачный для рынка период майских праздников — это еще шаг назад от возможности наращивать полеты.

Для компенсации своих расходов авиаперевозчики могут прибегнуть к еще большему повышению цен на авиаперевозки на внутренних линиях, особенно по направлениям юга России», — высказал свою точку зрения аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией с 15 апреля до 1 июня из-за сложной эпидобстановке по коронавирусу в стране.

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