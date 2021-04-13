Североморск, Мурманская область, , 15:15 — REGNUM Две армии и три соединения ВДВ были переброшены к западным рубежам РФ в рамках учений. Об этом в ходе совещания заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«В течение трех недель две армии и три соединения ВДВ были успешно переброшены на западные рубежи Российской Федерации в районы выполнения учебно-боевых задач», — сказал Шойгу.

По его словам, военные продемонстрировали «полную готовность и способность выполнить задачи по обеспечению военной безопасности» России.