Луганск, , 15:20 — REGNUM За прошедший год Украина так и не провела процессуальную очистку лиц, переданных ДНР и ЛНР в ходе обмена пленными. Об этом написал представитель ЛНР на переговорах в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Родион Мирошник 13 апреля в своём телеграм-канале.

«[Год назад] Кучма (экс-президент Украины Леонид Кучма — ИА REGNUM), как полномочный представитель Киева, подписывал обязательства снять судимости, закрыть уголовные дела и прекратить розыск и преследование людей, которые были переданы ЛДНР в рамках обменов, но воз и ныне там», — отметил Мирошник.

Он также привёл слова исполняющего обязанности председателя антитеррористического центра при СБУ Юрия Малашко, который сообщил представителю ОБСЕ, что ситуация с процессуальной очисткой не поменялась.

«По факту, все заявления Киева о стремлении провести обмены, как можно быстрее, так как они, якобы, за кого-то там переживают, очередной блеф», — резюмировал Мирошник.

Напомним, ранее представитель ЛНР отметил очередную годовщину официального начала гражданской войны в Донбассе. Он напомнил, что карательную операцию начал Киев, желая избавиться от населения, не признавшего итоги государственного переворота 2014 года.

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