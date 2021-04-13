Луганск, 13 апреля 2021, 15:20 — REGNUM За прошедший год Украина так и не провела процессуальную очистку лиц, переданных ДНР и ЛНР в ходе обмена пленными. Об этом написал представитель ЛНР на переговорах в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Родион Мирошник 13 апреля в своём телеграм-канале.
Он также привёл слова исполняющего обязанности председателя антитеррористического центра при СБУ Юрия Малашко, который сообщил представителю ОБСЕ, что ситуация с процессуальной очисткой не поменялась.
Напомним, ранее представитель ЛНР отметил очередную годовщину официального начала гражданской войны в Донбассе. Он напомнил, что карательную операцию начал Киев, желая избавиться от населения, не признавшего итоги государственного переворота 2014 года.
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