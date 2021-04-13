Вашингтон, , 15:14 — REGNUM Уязвимость (эксплойт) в играх на базе «движка» Source Engine компании Valve в течение многих лет угрожала компьютерам геймеров. Об этом 1 апреля сообщил журнал PC Gamer.

Эксперты некоммерческой организации Secret Club заявили, что злоумышленники могут воспользоваться этой уязвимостью в случае, если речь идёт о работе системы приглашений Steam и серверов сообщества. Они отметили, что эксплойт даёт возможность хакеру получить полный контроль над ПК и украсть важную информацию, в т.ч. имеющую отношение к банковской тайне.

Отмечается, что Valve пыталась «годами» решить эту проблему, однако, как сказали в Secret Club, она до сих пор актуальна. Кроме того, эксперты заявили, что компания пытается помешать тем людям, которые хотят рассказать об эксплойте.

https://twitter.com/the_secret_club/status/1380868759129296896

Напомним, на базе «движка» Source Engine разрабатывались многие игры Valve и других компаний. Например, он лёг в основу Half-Life 2, Portal, Left 4 Dead, Dota 2, Garry's Mod, Team Fortress 2 и Counter-Strike: Global Offensive (GS:GO).

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