Москва, , 15:10 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о финансировании федеральной территории «Сириус», передает корреспондент ИА REGNUM 13 апреля.

На федеральные территории распространяются положения, установленные Бюджетным кодексом РФ в отношении субъектов РФ (органов государственной власти субъектов Российской Федерации), субъектов Российской Федерации — городов федерального значения, бюджетов регионов и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования.

Кроме того, урегулируется вопрос зачисления в бюджеты федеральных территорий доходов по источникам, формирующим доходы бюджетов субъектов РФ — городов федерального значения,.

Кроме того, предлагается предусмотреть возможность предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации и местным бюджетам межбюджетных трансфертов в форме субвенций из бюджетов федеральных территорий для финансового обеспечения реализации полномочий федеральных территорий, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов РФ, органам местного самоуправления.

Закон о создании федеральной территории «Сириус» Госдума приняла в декабре 2020 года.

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