Манила, , 15:09 — REGNUM Министерство иностранных дел Филиппин вызвало посла Китая в Маниле, чтобы выразить протест против присутствия китайских кораблей у филиппинских берегов в Южно-Китайском море, сообщает CNN Indonesia.

«Мы повторяем нашу просьбу о том, чтобы все китайские корабли немедленно покинули воды Филиппин», — говорится в заявлении МИД Филиппин.

Власти Филиппин заявили, что девять китайских кораблей все еще находятся у рифа Витсан.

Ранее береговая охрана Филиппин сообщила, что около 200 китайских рыболовных судов пришвартовались у рифа Витсан, который входит в исключительную экономическую зону Филиппин.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Филиппин согласился ослабить ограничения по коронавирусу в столице и четырех прилегающих провинциях.

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