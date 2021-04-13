Канберра, , 15:12 — REGNUM Решение о том, чтобы не приобретать вакцину от COVID-19 американской компании Johnson & Johnson, приняло правительство Австралии. Об этом 13 апреля сообщает газета Sydney Morning Herald со ссылкой на заявления властей.

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По информации издания, такое решение связано с тем, что в настоящее время в стране производится аналог вакцины компании Johnson&Johnson — вакцина британо-шведской компании AstraZeneca.

«Вакцина от компании Janssen (принадлежит американскому холдингу Johnson&Johnson) создана на основе аденовирусного вектора, то есть она принадлежит к тому же типу вакцин, что и вакцина AstraZeneca. На данный момент правительство не намерено приобретать другие вакцины на основе аденовирусного вектора», — отметил пресс-секретарь главы минздрава Австралии.

В то же время, как пишет газета, представители компании Johnson & Johnson перед тем, как согласиться на поставки своего препарата в Австралию, выдвинули условие о том, чтобы в стране была система компенсации без обращения в суд для тех, у кого после использования данного препарата возникнут нежелательные побочные эффекты. Однако на зеленом континенте такая система не используется.

Также указывается, что австралийское правительство имеет отдельные соглашения о компенсации с компаниями Pfizer и AstraZeneca, а также ведет работу по возможности предоставления компенсаций сотрудникам сферы здравоохранения. При этом, как считает главы организации Medicines Australia Лиз де Сомер, такие соглашения не будут распространяться на массовую вакцинацию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что мужчина в возрасте 30 лет скончался после вакцинации препаратом компании AstraZeneca в Испании.