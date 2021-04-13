Душанбе, , 15:08 — REGNUM Авиационные власти России разрешили запустить авиарейс из Иркутска в таджикистанский Куляб, сообщили в пресс-службе федерального агентства воздушного транспорта РФ.

Авиарейс будет обслуживать российская компания S7. Начало авиасообщения по указанному маршруту и частота полетов пока неизвестны.

Вместе с тем Росавиация не разрешила авиакомпании «Сибирь» выполнять рейсы в Бохтар. Из Иркутска также разрешено запустить рейсы в Бухару, Самарканд и Наманган.

Напомним, авиасообщение между Россией и Таджикистаном было восстановлено в начале апреля. Местные СМИ сообщили ранее о том, что билеты на авиарейс Душанбе — Москва выкуплены на полгода вперед.