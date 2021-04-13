Бишкек, , 15:07 — REGNUM Налоговая служба Киргизии получит от России современные аналитические системы в рамках ранее заключенного соглашения о технической помощи. Об этом заявил заместитель председателя налогового ведомства Кубаныч Шатемиров на заседании профильного парламентского комитета сегодня, 13 апреля.

«Предстоит массовый переход налогоплательщиков на использование онлайн-ККМ (контрольно-кассовых машин — Прим. ИА REGNUM). И нам нужны новые вычислительные мощности и аналитические системы», — подчеркнул он.

По словам чиновника, киргизским налоговикам необходимо обновить аналитические системы, а у России эти технологии одни из лучших в мире.

Шатемиров также отметил, что проблем с адаптацией российских аналитических налоговых систем под нужды налоговой службы Киргизии возникнуть не должно.