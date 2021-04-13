Женева, Швейцария, 13 апреля 2021, 15:06 — REGNUM Иностранные государства должны принять немедленные, решительные и действенные меры, чтобы подтолкнуть военное руководство Мьянмы к прекращению кампании репрессий и убийств своего народа. С таким призывом выступила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.
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Она подчеркнула, что в стране продолжаются массовые аресты.
Верховный комиссар указала на то, что массовые аресты вынудили сотни людей скрываться, а отключенные с начала апреля мобильная связь и интернет оставили подавляющее большинство людей без доступа к жизненно важным источникам информации и связи. Кроме того, в период с 9 по 10 апреля в Баго были убиты по меньшей мере 82 человека.
Верховный комиссар ООН по правам человека выразила озабоченность, что «ситуация в Мьянме движется к полномасштабному конфликту».
Как сообщало ИА REGNUM, по данным официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, по меньшей мере 707 человек погибли в Мьянме с того момента, как власть в стране захватили военные. Он отметил, что реальное число жертв может превышать официальные данные.