Женева, Швейцария, , 15:06 — REGNUM Иностранные государства должны принять немедленные, решительные и действенные меры, чтобы подтолкнуть военное руководство Мьянмы к прекращению кампании репрессий и убийств своего народа. С таким призывом выступила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

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Она подчеркнула, что в стране продолжаются массовые аресты.

«В настоящее время задержано по меньшей мере 3080 человек, поступают сообщения о том, что 23 человека были приговорены к смертной казни после тайных судебных процессов, включая четырёх протестующих и ещё 19 человек, обвиняемых в политических и уголовных преступлениях», — говорится в заявлении Бачелет, опубликованного на сайте управления верховного комиссара.

Верховный комиссар указала на то, что массовые аресты вынудили сотни людей скрываться, а отключенные с начала апреля мобильная связь и интернет оставили подавляющее большинство людей без доступа к жизненно важным источникам информации и связи. Кроме того, в период с 9 по 10 апреля в Баго были убиты по меньшей мере 82 человека.

«Мы стали свидетелями еще одного уик-энда скоординированного кровопролития», — сказала Бачелет, добавив, что военные, похоже, намерены усилить свою безжалостную политику насилия против народа Мьянмы.

Верховный комиссар ООН по правам человека выразила озабоченность, что «ситуация в Мьянме движется к полномасштабному конфликту».

«Государства не должны допустить повторения смертельных ошибок прошлого в Сирии и других странах», — подчеркнула она.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, по меньшей мере 707 человек погибли в Мьянме с того момента, как власть в стране захватили военные. Он отметил, что реальное число жертв может превышать официальные данные.