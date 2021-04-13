Москва, , 15:05 — REGNUM Надо понимать, что сумма налогового вычета по НДФЛ за фитнес, это то, что выводиться из налогооблагаемой базы, а сам вычет составляет от него 13% (ставка НДФЛ). Замечательно, таким образом, этот вычет может составлять 15,6 тыс. руб. (13% от 120 тыс. руб.), заявил корреспонденту ИА REGNUM основатель Frendex Group Руслан Пичугин.

«Сумма в 120 тыс. рублей — это максимальная сумма налогового вычета по всем видам вычетов в категории социальных налоговых вычетов, кроме благотворительности. Получается, что максимальная сумма, которую может вернуть человек в налоговом периоде 62,4 тыс. рублей. А теперь посмотрим много это или мало.

Средняя зарплата за 2020 год, по предварительным данным Росстата составила 51 тыс. 081 руб. в месяц или 612 тыс. 996 руб. в год. НДФЛ с такой зарплаты составит 79 тыс. 689 руб, и, если человек будет иметь возможность воспользоваться всеми видами социальных вычетов, кроме благотворительности то заплатит только 17 тыс. 289 руб. налога на доходы.

Но учитывая, что, например, расходы на лечение и медикаменты находятся в противоречии с расходами на физкультурно-оздоровительные услуги, то, скорее всего, воспользоваться всеми видами социальных вычетов не получиться. Однако копить на негосударственную пенсию и заниматься спортом вполне совместимо, а значит вполне можно сэкономит со средней зарплаты 30−40 тыс рублей в год.

Другое дело, что по закону, перечень организаций, предоставляющих физкультурно-оздоровительные услуги, при получении которых можно будет претендовать на налоговый вычет, формируется Минспортом, и какие из них войдут в этот перечень пока неясно.

На сайте Минспорта есть «Всероссийский реестр объектов спорта», но там нет ни слова о том, что эти объекты предоставляют услуги за которые можно получить налоговый вычет. Более того, реестр ведётся с 2012 года, когда о налоговом вычете за физкультуру никто даже не думал.

Да и объекты, занесённые в реестр, в основном представляют собой крупные спортивные комплексы, для проведения соревнований. Так что желающим получить налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги, придётся как-то доказывать, что они тренировались на правильном стадионе.

Во время кризиса и падения реальных располагаемых доходов, использование налоговых вычетов даёт возможность, тем, кто старается их использовать, сэкономить на налогах и тем самым увеличить свои возможности. И появление ещё одного социального вычета, наряду с упрощением процедуры его оформления — факт очень позитивный», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Национальном фитнес-сообществе заявили, что жители РФ смогут получить компенсации по налоговому вычету за фитнес-услуги в 2023 году по итогам 2022 года.

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