13 апреля 2021 | Время чтения 4 мин

Татьяна Стоянович, , 18:03 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 9 апреля предупредил Украину о том, что Россия не останется в стороне, если в Донбассе повторится ситуация, «похожая на трагедию в боснийской Сребренице». Напомним, что в июле 1995 года город, объявленный ранее СБ ООН частью «зоны безопасности», был взят армией боснийских сербов. По данным Международного трибунала по бывшей Югославии, после взятия города было убито 7000−8000 взрослых мужчин из рядов боснийских мусульман. Власти Республики Сербской в 2003 году признали ответственность за убийства мусульман, а в 2019 году парламент Сербии осудил резню в Сребренице, но отказался признавать ее геноцидом. В 2015 году Великобритания весла в СБ ООН проект резолюции по Сребренице, признающей резню актом геноцида, но Россия ветировала этот документ.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Сербский политолог, сотрудник Института европейских исследований (Белград) Стеван Гайич считает, что любое сравнение ситуации в Донбассе с событиями в Сребренице 1995 года таит в себе определенный риск, особенно с учетом того, что Россия в 2015 году заблокировала в СБ ООН британскую резолюцию, квалифицирующую эту мрачную страницу гражданской войны в Боснии и Герцеговине как геноцид.

«Получается, что Россия, упоминая сейчас Сребреницу в контексте гражданской войны на Украине, сама себе противоречит. Сербы благодарны России за то, что она ветировала британскую резолюцию в Совете Безопасности. Я не знаю, является ли упоминание Сребреницы в контексте событий в Донбассе своеобразным упреком сербскому руководству за изменчивость его курса, но это прежде всего затрагивает чувства простых сербов. Москва, как обычно, режет быка из-за одного килограмма мяса», — рассказал Гайич.

Похороны 465 опознанных в 2007 году жертв резни в Сребренице

По словам политолога, несмотря на то, что официальные лица России никак не квалифицировали события в Сребренице в своих последних заявлениях, мировая общественность этот топоним ассоциирует с обвинениями в геноциде против мусульман, который сербы там якобы совершили. Для сербов это весьма болезненная тема, потому что во время Второй мировой войны они сами подвергались настоящему геноциду со стороны хорватов и мусульман, воевавших на стороне Независимого Хорватского Государства, продолжил Гайич.

«Так что сербы воспринимают обвинения в геноциде как оскорбление. Тем не менее Запад повторяет эти обвинения с завидной регулярностью. Но если уж мы говорим о Сребренице, я хотел бы сказать, что мой дядя Любиша Гайич был убит боевиками Насера Орича в окрестности этого города в 1992 году. Дядя в составе подразделения гражданской обороны охранял свою деревню вместе с еще тремя своими односельчанами. Мусульмане их убили, а его сначала ранили и раненого истязали, а потом сожгли заживо», — рассказал Гайич.

Эксперт считает, что то, что Киев намерен сделать с Донбассом и о чем публично заявляли его официальные представители, намного больше напоминает операцию «Буря» по изгнанию сербского населения из Республики Сербская Краина (Хорватия) в августе 1995 года.

«Киев хотел бы изгнать всё нелояльное ему население. Это уже и случилось на некоторых территориях. Не буду говорить про то, что случилось в Одессе, это было просто чудовищно», — сказал Гайич.

Сербский политолог также напомнил, что сами украинские власти говорили о том, что им надо использовать хорватскую модель, а премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович со своей стороны также предлагал Киеву поделиться с ним хорватским военным опытом.

Андрей Пленкович

«Хорватская модель — это массовое изгнание сербов. Но об этом преступлении мировая общественность предпочитает умалчивать, в отличие от Сребреницы», — добавил он.

По словам Гайича, события 1995 года действительно являются «большим темным пятном в сербской военной истории», но тем не менее их нельзя назвать геноцидом, тем более что сербы тогда разрешили женщинам, детям и старикам покинуть город и переехать на территорию, подконтрольную мусульманам. «Там имело место военное преступление, но нельзя его приравнивать к предумышленному намерению уничтожить весь народ. Это не было геноцидом, и, что самое важное, это никак не похоже на то, что Киев намерен сделать в Донбассе», — полагает эксперт.

«Поэтому, хотя заявления официальных лиц России и были адресованы Западу, они поразили несколько иную цель из-за негативных ассоциаций, которые топоним Сребреница вызывает у мировой общественности, а касаются они в первую очередь сербов. Громко отозвались эти слова в сердцах простых сербских граждан, которые очень уважают российское государство и его руководство. Они воспринимают Россию как защитника на международной арене. Обычный серб подобные заявления воспринимает весьма болезненно, и это российские политики не должны терять из виду. Я верю, что у них не было никакого желания вызвать отрицательные эмоции у сербского народа», — подытожил Стеван Гайич.