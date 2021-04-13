Пекин, , 15:03 — REGNUM Китайский автопроизводитель Great Wall планирует выпустить электрокар, похожий на Volkswagen Kafer (неофициальное название «Жук»). Рендеры с автомобилем распространила пресс-служба компании.

Аналог Volkswagen Kafer Пресс-служба Great Wall

Концепт новинки будет показан на международной автовыставке в Шанхае. Выпускаться авто будет под суббрендом ORA.

Основное сходство нового автомобиля с Kafer — это силуэт. Из отличий можно отметить четыре двери, а не две, как у немецкой модели. Кроме того, у китайского авто имеется множество хромированных деталей на кузове.

Технические характеристики новой модели не раскрываются. Их производитель раскроет 19 апреля на автовыставке в Китае.

Ранее глава Great Wall Вэй Цзяньцзюнь, выступая на конференции по корпоративным инновациям сообщил, что компания планирует создать под новым суббрендом Tank пять внедорожников. Все они будут унифицированы с автомобилями Haval и WEY.

Читайте также: В Китае представили копию Chevrolet Corvette 1958 года