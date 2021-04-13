Москва, , 15:00 — REGNUM Повышение налогов будет только мешать восстановлению экономики России после пандемии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 апреля заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал версию издания Bloomberg о том, что правительство РФ задумалось о повышении налогов и смягчении бюджетного правила.

«Повышение налогов — это контрпродуктивная мера, — сказал Колганов. — Она не будет способствовать восстановлению экономики, а будет только мешать. Это уменьшит совокупный спрос в экономике независимо от того, о каких налогах идет речь. Сократятся возможности для инвестирования».

Что касается смягчения бюджетного правила, то, как полагает Колганов, это было бы правильно.

«Сейчас это правило препятствует использованию средств Фонда национального благосостояния, — сказал Колганов. — Фонд создавался как раз для того, чтобы использовать его средства в чрезвычайных ситуациях для решения экономических проблем. Однако полностью отказываться от бюджетного правила было бы чересчур резким шагом. Потому что есть проблемы с использованием бюджетных средств. И полностью раскупоривать кубышку и забирать все было бы неправильно. Какие-то ограничения надо иметь».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее бюджетное правило жестко раскритиковал экономист Михаил Хазин.