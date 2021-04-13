Нижний Новгород, , 14:59 — REGNUM Около 3,5 млн рублей перечислила 69-летняя жительница Нижнего Новгорода мошенникам, которые по телефону учили ее как «правильно очистить жилище и улучшить жизненную ситуацию». Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

По словам потерпевшей, она увидела на одном из телеканалов передачу, в которой гражданам предлагали помощь людей с экстрасенсорными и магическими способностями.

Женщина позвонила по указанному телефону, чтобы узнать, есть ли порча на ее семье. В течение месяца пожилая нижегородка следовала указаниям «специалистов», переводя деньги за «консультации» на указанные ими счета через терминалы и банкоматы.

Для того, чтобы расплатиться с «магами», «ведуньями» и «экстрасенсами» ей пришлось оформить два кредита и брать деньги в долг у своих знакомых.

По данному факту полицейские возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Если злоумышленников удастся вычислить и задержать, то им будет грозить до 10 лет тюрьмы.