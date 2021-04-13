Нижний Новгород, , 14:57 — REGNUM Финальный матч кубка России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде. Такое решение принято на заседании бюро исполнительного комитета Российского футбольного союза, которое состоялось накануне, 12 апреля.

Игру планируют провести на стадионе «Нижний Новгород», построенном в 2018 году к чемпионату мира по футболу. Отмечается, что эта футбольная арена способна вместить до 45 тысяч болельщиков.

«Мы стремимся максимально использовать наследие чемпионата мира. Уверен, в год 800-летия Нижнего Новгорода финал кубка России станет незабываемым событием не только для города, но и для всех футбольных болельщиков», — подчеркнул генеральный секретарь РФС Александр Алаев.