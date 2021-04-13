Москва, , 14:56 — REGNUM Законопроект, предполагающий освобождение владельцев автомобилей от уплаты транспортного налога внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия». Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 апреля, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов.

«Мы будем добиваться отмены несправедливого налога, потому что людей заставляют платить дважды — сам налог и акциз на бензин, заложенный в стоимость топлива», — заявил Миронов.

Он напомнил, что еще в ноябре 2012 года идею поддержал президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы, в поддержку идеи отмены налога уже высказывалось руководство Министерства транспорта, инициативу поддерживала Федерация автовладельцев России.

«Давайте говорить откровенно: многие граждане просто не считают нужным его платить. Они отлично знают, что в стоимость бензина и дизельного топлива заложены акцизы, которые и так индексируются каждый год», — отметил парламентарий.

Изначально планировалось, что эти акцизы заменят транспортный налог, но потом чиновники через депутатов «Единой России» стали блокировать решение этого вопроса, отметил Миронов.

«Поскольку на фоне пандемии у подавляющего большинства граждан снизились доходы, будет справедливо освободить людей от этой финансовой кабалы», — считает Миронов.

Читайте также: Дилеры предложили поднять стоимость авто, попадающих под «налог на роскошь»