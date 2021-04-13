Мадрид, , 14:54 — REGNUM Число жителей Испании, пользующихся общественным транспортом, за год с начала пандемии коронавируса упало на 47,5%. Об этом сообщает Prensa Latina со ссылкой на Национальный институт статистики страны.

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По данным специалистов, в феврале 2021 года общественным транспортом в Испании воспользовались 228,1 миллиона пассажиров по сравнению с 434,5 миллионами, зафиксированными годом ранее.

Помимо этого, за первые два месяца 2021 года количество путешественников сократилось почти вдвое (49,3%) — с 830,9 миллиона за первые два месяца 2020 года, когда пандемия еще не была объявлена, до 434 миллионов в 2021 году.