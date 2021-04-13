Рига, , 14:54 — REGNUM В столице Латвии Риге начаты работы по преобразованию района «Квартал Дома печати» (Preses Nama Kvartаls), планируется построить не только множество бизнес-зданий, но и самый современный в Прибалтике бизнес-центр с футбольным полем на крыше.

Об этом сообщил портал tvnet.lv, отметив, что обновленный бывший индустриальный район Риги на левом берегу реки Даугавы будет введен в строй летом 2023 года. Работы ведет строительная компания UPB.

«Проект предусматривает соединение развернувшейся в Пардаугаве Мили знаний молодых талантов и умов с будущим узлом предпринимательства и развития, в который превратится Preses Nama Kvartаls», — заявил представитель девелопера проекта Lords LB Special Fund V Гиедриус Бернотас.

Расходы на первом этапе строительства составят порядка 77 млн евро.

Центром нового квартала станет самый современный бизнес-центр в Прибалтике. В нем разместятся просторные зоны торговли и питания, спортивный клуб, поставщики медицинских услуг, парковка и ремонтная мастерская для велосипедов, а также трехуровневая надземная автостоянка. «Фишкой» здания станет его крыша, на которой запланированы озелененная терраса, футбольное поле, спортивная площадка, кафе и детская игровая площадка.

К плюсам проекта относят и то, что новый деловой квартал будет находиться вблизи центра Риги — на расстоянии пятнадцатиминутной прогулки от Старой Риги. К тому же расположенная поблизости развитая структура общественного транспорта соединит Preses Nama Kvartаls со всеми районами Риги.