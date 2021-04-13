Екатеринбург, , 15:03 — REGNUM Второй апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор Алексею Александрову, расстрелявшему двух девушек на склоне горы Уктус в Екатеринбурге. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Александров будет отбывать пожизненное заключение в исправительной колонии особого режима. Подсудимый признан виновным в убийстве двух девушек из винтовки. Приговор суда вступил в законную силу.

Злодеяние было совершено 25 августа 2018 года из хулиганских побуждений, с убитыми Александров знаком не был.

Как сообщало ИА REGNUM, дело удалось расследовать после того, как на случай обратил внимание глава СК Александр Бастрыкин.

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