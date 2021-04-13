Рига, , 14:52 — REGNUM В течение года после окончания вуза в Латвии трудоустраиваются 87,8% выпускников, а среди специалистов по здравоохранению и социальному обеспечению, образованию, сельскому хозяйству, инженерным наукам и строительству занятость составила 90%.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центральным статистическим управлением Латвии со ссылкой на Службу государственных доходов и Государственное агентство занятости.

Выводы, которые на страницах издания Latvijas avize сделала министр образования и науки Илга Шуплински, заключаются в том, что наибольшие проблемы с трудоустройством испытывают те выпускники, кто выбрал гуманитарные профессии. Несмотря на проблемы с трудоустройством, именно гуманитарные профессии по-прежнему выбираются большинством абитуриентов Латвии. В то же время на рынке труда явно не хватает ИТ-специалистов, число выпускников таких профессий растет слишком медленно.

Подчеркивается, что данные вновь подтвердили ценность высшего образования — те, кто его получил, зарабатывают в среднем на 30% больше, чем те, кто не имеет диплома об окончании высшего учебного заведения Латвии.