Москва, , 14:52 — REGNUM Бывшего начальника пожарно-спасательных сил ГУ МЧС России по Москве Дмитрия Ширлина и экс-сотрудника главка Сергея Барсукова приговорили к пяти и четырём годам колонии условно. Решение принял Преображенский суд Москвы.

Суд установил, что по вине бывших сотрудников 22 сентября 2016 года при тушении крупного пожара на Амурской улице погибли восемь коллег. Тогда во время пожара обрушилась кровля здания, на которой находились 20 пожарных. Восемь человек спастись не смогли. При этом с огнём справились только через 14 часов.

«Суд признал Ширлина и Барсукова виновными по ч. 3 ст. 293 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц) и назначил им наказание в виде пяти и четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима условно», — цитирует ТАСС представителя Преображенского суда Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году Басманный суд Москвы отстранил от должности руководителя управления пожарно-спасательных сил столичного главка МЧС России Дмитрия Ширлина.

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