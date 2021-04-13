Уфа, 13 апреля 2021, 15:02 — REGNUM Процентную ставку по ипотечно-накопительной программе «Жилстройсбережения» было решено снизить в Башкирии до 4,95% годовых. Об этом 13 апреля сообщил премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров на своей странице в социальной сети.
Он сообщил, что ранее процентная ставк по этой программе составляла от 5,5% до 6% годовых. Это было сделано для помощи жителям при приобретении жилья в период пандемии.
Назаров напомнил, что смысл программы заключается в том, что государство помогает людям накопить сумму, достаточную для первоначального взноса на покупку жилья.
Он также отметил, что в республике было увеличено число кредитных учреждений, в которых доступна программа «Жилстройсбережения». На текущий момент в программу вошли около десяти тысяч жителей Башкирии, а свыше 3,5 тысяч жителей региона въехали в новые квартиры.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в рамках реализации программы «сельской ипотеки» в Башкирии было выдано 2,4 тысячи льготных ипотечных кредитов.