Уфа, , 15:02 — REGNUM Процентную ставку по ипотечно-накопительной программе «Жилстройсбережения» было решено снизить в Башкирии до 4,95% годовых. Об этом 13 апреля сообщил премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров на своей странице в социальной сети.

Он сообщил, что ранее процентная ставк по этой программе составляла от 5,5% до 6% годовых. Это было сделано для помощи жителям при приобретении жилья в период пандемии.

Назаров напомнил, что смысл программы заключается в том, что государство помогает людям накопить сумму, достаточную для первоначального взноса на покупку жилья.

«Работает это следующим образом. Человек приходит в банк, кладёт на счет от трех до десяти тысяч рублей. Затем в течении срока от трех до шести лет ежемесячно вносит аналогичную сумму. Государство, в свою очередь, добавляет ему свою премию. Она составляет до 30% от суммы. Есть, правда, ограничитель: премия не должна превышать 3 тысяч в месяц. Но в любом случае получается хорошая прибавка. Таким образом, получается достаточная сумма для покупки жилья в ипотеку», — напомнил Назаров.

Он также отметил, что в республике было увеличено число кредитных учреждений, в которых доступна программа «Жилстройсбережения». На текущий момент в программу вошли около десяти тысяч жителей Башкирии, а свыше 3,5 тысяч жителей региона въехали в новые квартиры.

«При необходимости проект «Жилстройсбережения» мы будем совершенствовать и дальше. Так как доступное жилье является здесь одним из ключевых факторов комфортности жизни в регионе», — сообщил премьер-министр правительства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в рамках реализации программы «сельской ипотеки» в Башкирии было выдано 2,4 тысячи льготных ипотечных кредитов.