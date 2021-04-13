Нижний Новгород, , 14:51 — REGNUM Несмотря на пандемию коронавируса, Парад Победы в Нижнем Новгороде состоится. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области сегодня, 13 апреля.

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На сей раз торжественное праздничное мероприятие пройдет 9 мая на Нижневолжской набережной, где в 2020 году состоялся «Марш Победы», посвященный празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Отмечается, что уже 20 апреля там должна будет состояться первая тренировка механизированной колонны. В связи с этим в районе Нижневолжской набережной изменится схема движения транспорта.