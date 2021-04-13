Нур-Султан, , 14:51 — REGNUM Казахстанская авиакомпания FlyArystan запустит в грузинский Кутаиси авиарейсы из Нур-Султана, Атырау и Актау. Об этом заявила коммерческий директор компании Жанар Жайлауова, сообщает издание InformBuro.

Она отметила, что Кутаиси гораздо ближе к побережью Черного моря, чем Тбилиси. Стоимость авиабилетов на рейс Актау — Кутаиси в один конец начинается от 24 999 тенге ($59). Авиарейс будет выполняться два раза в неделю.

Авиабилеты из Атырау в Кутаиси стоят 27 999 тенге ($66), из Нур-Султана — 34 999 тенге ($83). Частота обоих рейсов составит два раза в неделю.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона планирует расширять авиасообщение с Казахстаном в зависимости от эпидемиологической ситуации.

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