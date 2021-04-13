Берлин, , 14:58 — REGNUM Объемы будущих поставок по газопроводу «Северный поток — 2» («СП-2») в Германию могут быть поставлены в зависимость от «поведения России». Об этом 13 апреля заявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр на пресс-конференции по итогам переговоров со своим коллегой из США Ллойдом Остином.

По словам главы немецкого минобороны, вопрос о том, нужно ли вводить мораторий на поставки газа незадолго до окончания строительства данного газопровода, является открытым.

«Но я твердо убеждена, что если «Северный поток 2» будет продолжен, то в конечном итоге нужно сделать вопрос, сколько газа будет транспортироваться, зависимым от поведения России», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Соединенные Штаты намереваются увеличить свой военный контингент в Германии еще на 500 человек.