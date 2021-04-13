Рига, , 14:49 — REGNUM В министерстве здравоохранения Латвии готовы сделать обязательной вакцинацию для работников медучреждений, однако профсоюзы врачей и медсестер выступают против.

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Об этом сообщила Diena, отметив, что первые предложения об обязательности вакцинации прозвучали на заседании правительства страны в начале апреля.

По мнению представителей кабинета министров, не привитым медикам нельзя разрешать работать с пациентами. Сторонники такого решения ссылаются на Италию, которая первой среди стран-членов ЕС ввела такое требование.

Аргументируя свое предложение, сторонники обязательной вакцинации напомнили, что медики и врачи чаще представителей любой другой профессии контактируют с зараженными коронавирусом COVID-19 людьми, а значит, подвержены большему риску.

В свою очередь, Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода и Латвийское общество врачей назвали это «плохой идеей». Глава профсоюза Валдис Керис заявил, что профсоюз не поддерживает обязательную вакцинацию, поскольку это было бы нарушением свободного выбора каждого медика и прав человека. Он предсказал как массовые увольнения, так и трудовую эмиграцию медиков, что нанесет серьезный удар по национальному здравоохранению.

Пока вакцинация работников здравоохранения в Латвии остается добровольной. По данным издания, на примере крупной Видземской больницы известно, что из 720 работников медучреждения привиты 405.

По состоянию на 13 апреля, первой прививкой в Латвии вакцинированы 8,1%, двумя прививками — лишь 1,4% от общего числа населения.