Сеул, , 14:50 — REGNUM Министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ён провел телефонные переговоры с главой МИД Сингапура Вивианом Балакришнаном, с которым обсудил пути развития двусторонних отношений, сотрудничество между Южной Кореей и станами АСЕАН и ситуацию в регионе. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, представители двух стран выразили глубокую озабоченность в связи с гибелью гражданского населения в Мьянме после госпереворота, оценили продолжающееся сотрудничество в сфере инфраструктуры и цифровой экономики, а также обсудили решение правительства Японии сбросить загрязнённую воду с АЭС «Фукусима-1».

Министр иностранных дел Сингапура также выразил поддержку усилиям Сеула в денуклеаризации и установлении мира на Корейском полуострове, а также надежду на улучшение межкорейских отношений.