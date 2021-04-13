Ханты-Мансийск, , 14:46 — REGNUM В Югре за сутки выявлен 51 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Ханты-Мансийске (15) и в Сургуте (10), сообщает 13 апреля региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация и боязнь третьей волны – все новости»

Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 59 случай.

С начала пандемии на 13 апреля в Югре зарегистрировано 55 032 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 53 595 человек, скончались 787 пациентов с COVID-19.