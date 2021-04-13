Джакарта, , 14:44 — REGNUM Заместитель губернатора индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенгара Джозеф Наэ Сой заявил, что больше нет изолированных из-за стихийных бедствий территорий, сообщает Kompas.

В провинции отметили, что оперативная группа по ликвидации последствий стихийных бедствий может добраться до всех изолированных мест.

От наводнения и оползней в Индонезии пострадали 11 районов провинции Восточная Нуса-Тенгара.

Как сообщало ИА REGNUM, число погибших в результате тропического циклона «Сероя» в Индонезии увеличилось до 179 человек.

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