Москва, , 14:53 — REGNUM Российским гражданам, оплатившим путешествие в Турцию с вылетом до 1 июня, следует либо выбрать иное направление для отдыха, либо изменить даты поездки. Об этом вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила в ходе брифинга в Доме правительства.

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Голикова объявила о решении оперативного штаба по борьбе с COVID-19 ограничить регулярное и чартерное авиасообщение между Россией и Турцией на период с 15 апреля до 1 июня. Оно принято для профилактики распространения в РФ коронавируса.

Уже купившим путёвки туристам оперштаб рекомендует согласовать с туроператорами другое направление для путешествия без изменения дат. Также они могут перенести сроки путешествия на более поздние и удобные даты, отметила Голикова.

Туристов, оплативших путёвки с вылетом после 1 июня, будут оперативно информировать о ситуации с коронавирусом в Турции, заверила она.

Как сообщало ИА REGNUM, Российский союз туриндустрии намерен просить у российских властей открыть направления в Кипр, Грецию, Египет и Тунис взамен закрытых перелётов в Турцию и Танзанию.

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