Москва, , 14:41 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о коммерческом присутствии иностранных страховых компаний стран-членов ВТО на территории России, передает корреспондент ИА REGNUM 13 апреля.

Устанавливаются требования к наличию у иностранной страховой организации юридического и фактического адреса на территории одного и того же члена ВТО, права на осуществление страховой деятельности на территории члена ВТО, опыту страховой деятельности иностранной страховой организации, а также к сумме ее активов.

Вводятся требования к лицензированию деятельности иностранного страховщика.

Предусматривается ограничение деятельности иностранной страховой организации на территории Российской Федерации добровольными видами страхования, перестрахованием, а также обязательным страхованием гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).

Вводится запрет для иностранных страховых организаций на заключение отдельных видов договоров страхования, аналогичный действующему запрету в отношении дочерних обществ иностранных страховых организаций.

Прописываются также требования к отдельной капитализации (гарантийному депозиту) филиала иностранной страховой организации.

Читайте ранее в этом сюжете: Законопроект о работе иностранных страховщиков в России внесен в Госдуму