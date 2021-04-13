Сеул, , 14:43 — REGNUM Автопроизводитель Hyundai представил на дизайнерской выставке в южнокорейском городе Пусан свой первый серийный автомобиль Pony в образе электрокара. Об этом сообщается на сайте Car and Driver.

Hyundai Pony EV Car and Driver

Таким образом в компании отпраздновали выпуск своего первого серийного автомобиля. Юбилейное авто называется Hyundai Pony EV. Выпущена модель в единственном экземпляре и в серию не выйдет.

Компактное авто было реконструировано, чтобы получить современный дизайн и электромотор. Данных о его технических характеристиках пока нет. Машина получила круглые фары спереди и полуквадратные фонари на корме, как на модели Ioniq 5.

Ранее в пресс-службе Hyundai Motor сообщили, что в скором времени компания планирует расширить линейку спортивных моделей N-серии кроссовером Kona N. Авто получит модернизированную роботизированную коробку передач с двумя сцеплениями собственной разработки.

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