Москва, 13 апреля 2021, 14:40 — REGNUM Александр Шойтов назначен на должность заместителя Минцифры РФ. Соответствующее распоряжение пописал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Читайте также: Мишустин произвёл кадровые назначения в Минпромторге РФ
Кроме того, в зону его компетенции войдёт создание и внедрение для государственных нужд компьютерного и телекоммуникационного оборудования, а также программного обеспечения, обладающих достаточным уровнем информационной безопасности и учитывающих инновационное развитие отрасли.
Также замглавы Минцифры России будет курировать федеральный проект «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин произвёл ряд кадровых назначений в Министерстве промышленности и торговли РФ.