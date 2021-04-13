Москва, , 14:40 — REGNUM Александр Шойтов назначен на должность заместителя Минцифры РФ. Соответствующее распоряжение пописал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Назначить Шойтова Александра Михайловича заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций», — говорится в документе , опубликованном 13 апреля на официальном портале правовой информации.

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«В должности заместителя министра Шойтов будет отвечать за формирование государственной политики и реализацию функций министерства в сфере информационной безопасности», — добавили в пресс-службе министерства.

Кроме того, в зону его компетенции войдёт создание и внедрение для государственных нужд компьютерного и телекоммуникационного оборудования, а также программного обеспечения, обладающих достаточным уровнем информационной безопасности и учитывающих инновационное развитие отрасли.

Также замглавы Минцифры России будет курировать федеральный проект «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин произвёл ряд кадровых назначений в Министерстве промышленности и торговли РФ.