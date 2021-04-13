Париж, , 14:40 — REGNUM При всём различии наших стран и обществ было бы полезно изучить рассматриваемый французским парламентом законопроект о республиканских принципах, а в дальнейшем понаблюдать за его претворением в жизнь, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 13 апреля.

Как сообщалось ранее, законопроект о республиканских принципах утвержден сенатом Франции в первом чтении. Он предполагает борьбу с полигамией и браками по принуждению, запрещает выдачу вида на жительство гражданам, «отвергающим принципы республики», ограничивает использование символики (кроме флагов ЕС и Франции), а также ношение хиджабов и религиозных символов, вводит некоторые аналогичные по духу ограничения для образовательной и политической деятельности.

« Идея принятия такого закона, в главном, правильная. И культурные, и политические основы жизни современных обществ и современных государств расшатаны. Это относится не только к Франции или другим западным странам, но и к России.

Вместе с тем желание, с одной стороны, сохранить культурно-историческую самобытность народов, населяющих многонациональные и поликонфессиональные страны, а современная Франция вполне может быть отнесена к таковым, и с другой — закрепить принципы современного демократического государственного устройства будет неизбежно порождать конфликты.

Из тех моментов французского законопроекта, которые особенно привлекли моё внимание под углом зрения наших реалий, обращу внимание на принцип недопустимости «явного отвержения принципов республики». Россия тоже республика, но у нас даже в государственных органах (я уже не говорю об РПЦ) и есть лица, которые признают существование так называемого «Российского императорского дома», неких «государыни» и «цесаревича», предоставляют им возможности для публичной деятельности в нашей стране именно в этом качестве. Не абсурд ли это?

Или взять вопрос с публичной демонстрацией иностранных флагов, который планируемый французский закон призван жестко регулировать. Для нашей страны это тоже весьма горячая тема, в актуальности которой мы имели неприятную возможность убедиться осенью прошлого года в дни азербайджано-армянской войны за Нагорный Карабах.

Немало интересного есть и в том, как в новом французском законопроекте ставится вопрос поддержания светских республиканских принципов в системе образования и в деятельности общественных организаций.