Таллин, , 14:37 — REGNUM Известный публицист русской Эстонии, издатель портала tribuna. ee Родион Денисов иронично прокомментировал содержимое Ежегодника Полиции безопасности Эстонии (КаПо).

Он обратил внимание на слова вступительного обращения к читателям ежегодника от гендиректора КаПо Арнольда Синисалу, о чем и сообщил на своей странице в социальной сети Facebook:

«После того как дошел в предисловии к ежегоднику КаПо до слова «московиты» понял, что для его написания наняли кого-то с Украины. В следующем году перейдут на мат?»

Комментаторы сообщения Денисова в соцсети также не удержались от иронии.

«Ну, хоть слово «тибла» или «москаль» (оскорбительные прозвища русскоязычного населения в Эстонии и на Украине — прим. ИА REGNUM) там нет, и то радуйтесь», — написал Алексей Смородин. А Алексей Максимов предположил: «Нет у них работы… Заняться нечем, вот и играют в шпионов».

Полиция безопасности Эстонии (КаПо) представила 12 апреля свой традиционный ежегодник, в котором по не меньшей традиции большая часть материалов посвящена якобы «российской угрозе». Уже первая глава сборника после вступления названа «Влияние Кремля в Эстонии». Всего «российской деятельности по подрыву эстонской государственности» прямо или косвенно посвящены 21 из 27 глав сборника.