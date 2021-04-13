Екатеринбург, , 14:39 — REGNUM В Свердловской области зафиксировали ещё 130 случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Для сравнения, 12 апреля 2021 года в области были выявлены 124 носителя вируса SARS-CoV-2. Всего в регионе подтверждено 84 213 случаев заражения.

Вирус за минувшие сутки выявили у жителей Екатеринбурга (56 человек), Байкаловского района, Белоярского городского округа, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Карпинска, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Ирбитского района, Каменска-Уральского, Камышлова и Камышловского района, Кировграда, Нижних Серёг, Нижнего Тагила, Новой Ляли, Полевского, Пышминского городского округа, Серова, Сысертского, Тугулымского и Туринского городских округов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 12 апреля, в регионе полностью привили от коронавируса 174 тыс. человек.

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