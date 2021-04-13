Москва, , 14:42 — REGNUM Росавиация направила официальное уведомление российским авиакомпаниям об ограничении авиационного сообщения с Турцией и остановке полетов в Танзанию. Об этом 13 апреля говорится в телеграмме Федерального агентства по воздушному транспорту, направленной авиаперевозчикам, которую приводит РИА Новости.

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«В соответствии с решением оперативного штаба… о приостановлении… авиасообщения между РФ и Танзанией, а также временного ограничения… авиасообщения между РФ и Турцией прошу в срок до 14:00 мск 13.04.2021 и далее до 10:00 мск ежедневно направлять на электронные адреса Росавиации… следующую информацию», — говорится в телеграмме.

Кроме того, уточняется, что авиакомпании должны будут предоставлять данные о количестве планируемых к вывозу по реализованным билетам пассажиров из пунктов Турции и Танзании в Россию с датой вылета в период с 15 апреля по 01 июня, с разбивкой по дням и маршрутам, а также количество осуществленных возвратов авиабилетов пассажирам.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля глава турецкого минздрава Фахреттин Коджа заявил, что в настоящее время на территории Турции наблюдается наиболее сложный период с начала пандемии коронавирусной инфекции.