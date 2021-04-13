Красногорск, , 14:39 — REGNUM Работы по благоустройству в Подмосковье следует вести более быстрыми темпами. Такое поручение 13 апреля дал губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

По мнению главы Подмосковья, после зимнего периода дорожные и хозяйственные службы должны работать максимально активно.

«Люди должны видеть, как наводится красота и уют в Подмосковье, поэтому после зимы требуется форсированная работа дорожных и хозяйственных служб. Приятно заезжать в город и видеть чистые дороги, тротуары и общественные территории. Прошу внимательно подойти к этому вопросу», — заявил Воробьев.