Уфа, , 14:49 — REGNUM В правительстве Башкирии утвердили изменения в порядок предоставления государственной поддержки в области аграрно-промышленного комплекса (АПК). Об этом 13 апреля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Сообщается, что изменения были утверждены в рамках реализации республиканского проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».

«Проектом предусматриваются изменения в части возможности участия в конкурсе на получение гранта «Агростартап» крестьянскими хозяйствами и индивидуальными предпринимателями. Изменения коснулись в том числе требований по предоставлению документов для участия в конкурсе. Теперь документы можно будет предоставлять в электронном виде, заверенными усиленной квалифицированной электронной подписью», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что общая сумма средств на предоставление грантов по направлению «Агростартап» составляет 154,3 млн рублей, включая денежные средства федерального бюджета в сумме 151,2 млн рублей. Сообщается, что помимо этого, был рассмотрен проект внесения изменений в порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам в аграрно-промышленном комплексе.

«Изменения позволят кредитуемым предприятиям пролонгировать все действующие кредиты на строительство, реконструкцию, модернизацию тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте с 8 до 12 лет», — передает пресс-служба ведомства слова министра сельского хозяйства региона Ильшата Фазрахманова.

Он подчеркнул, что для уменьшения кредитной нагрузки заемщики смогут брать отсрочку на срок до одного года по выплате основного долга. При этом заключить соглашения о предоставлении субсидии между минсельхозом региона и заемщиками теперь можно будет через «Электронный бюджет».

Сообщается, что республиканский проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» реализуется в Башкирии с 2019 года в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».