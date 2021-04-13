Уфа, 13 апреля 2021, 14:49 — REGNUM В правительстве Башкирии утвердили изменения в порядок предоставления государственной поддержки в области аграрно-промышленного комплекса (АПК). Об этом 13 апреля сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Сообщается, что изменения были утверждены в рамках реализации республиканского проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».
Отмечается, что общая сумма средств на предоставление грантов по направлению «Агростартап» составляет 154,3 млн рублей, включая денежные средства федерального бюджета в сумме 151,2 млн рублей. Сообщается, что помимо этого, был рассмотрен проект внесения изменений в порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам в аграрно-промышленном комплексе.
Он подчеркнул, что для уменьшения кредитной нагрузки заемщики смогут брать отсрочку на срок до одного года по выплате основного долга. При этом заключить соглашения о предоставлении субсидии между минсельхозом региона и заемщиками теперь можно будет через «Электронный бюджет».
Сообщается, что республиканский проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» реализуется в Башкирии с 2019 года в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».