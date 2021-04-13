Москва, , 14:34 — REGNUM То, что в Госдепе «случайно забыли» упомянуть на сайте имя Юрия Гагарина, того самого человека, который совершил первый в истории полёт в космос в 1961 году, да ещё «случайно» снабдили этот пост фотографией американского космонавта, который вышел в открытый космос гораздо позже советских космонавтов, выглядит цинично и отвратительно заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Но, к сожалению, не с американской, так как подобный случай — не первый прецедент приступа антироссийского беспамятства в США.

Несколько лет назад в городе Чикаго одна широко известная сеть американского быстрого питания (присутствующая, в том числе, и в России) разместила в своих кафе фотографии самых знаменитых американских женщин.

Целью было воспитание у молодёжи гендерной толерантности и американского патриотизма (что в последние годы в США, как оказалось, не всегда совпадает).

В частности, среди фото самых знаменитых женщин оказалась фотография первой американской женщины-космонавта Салли Райд с довольно сомнительной подписью «Первая женщина-космонавт». Как будто бы в этой сети и не знают, кто такие Валентина Терешкова и Светлана Савицкая, совершившие исторические полёты в космос намного раньше, чем госпожа Райд.

С американской точки зрения, такая подпись логична, поскольку в этом фаст-фудовском «зале славы» были размещены фотографии только американских женщин.

Но, с другой стороны, если, например, российское СМИ назовёт эту глобальную сеть «локальной американской кафешкой», забыв о том, что она работает по всему миру, там же обидятся!

Да ещё и российская «дочка» этой сети, наверняка, в российский суд обратится, чтобы защитить свою якобы оскорблённую честь и достоинство. А российской (и даже мировой) историей, по мнению многих ксенофобски настроенных американцев, пренебрегать можно, ведь такое пренебрежение, с их точки зрения, никого не обижает.

Если бы о том, что первой и второй женщинами-космонавтами в истории человечества были Валентина Терешкова и Светлана Савицкая, «случайно» забыли бы в какой-то действительно местечковой американской забегаловке, то нам на это не стоило бы тратить время (хотя стоило бы сделать вывод об исторической безграмотности довольно значительного числа американцев).

А вот сети общепита международного масштаба, работающей, в том числе, и в России, следовало бы немного подучить новейшую историю, хотя бы в целях пресловутой толерантности и уважения к другим странам, да и к самим себе, ведь исторически безграмотными быть стыдно.

То же самое можно сказать и о Госдепе, который учит весь мир как жить, зато не помнит известных всему миру исторических фактов. Особенно когда эти факты касаются современной России и тем более СССР.

Но, похоже, что у официальных лиц и некоторых владельцев бизнеса из США антироссийская и, тем более, антисоветская амнезия — это уже диагноз», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, очередным проявлением «беспамятства» США является отсутствие имени советского космонавта Юрия Гагарина в сообщении американского Госдепа по поводу 60-летия полета человека в космос, заявили в посольстве России в Вашингтоне.

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