Москва, , 14:42 — REGNUM Украинское конструкторское бюро (КБ) «Южное» не стало упоминать советского космонавта Юрия Гагарина в поздравлении с Днём космонавтики, стремясь перечеркнуть общую с Россией историю. Об этом генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин написал в своем телеграм-канале.

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Прежде КБ «Южное» не забывало о событии, которое произошло 12 апреля 1961 года на Байконуре, отметил он.

«Вычеркнуть из памяти имя Гагарина, тщательно замарать подвиг инженеров великой страны, которая нас объединяла, — это путь к оскотиниванию», — подчеркнул глава Роскосмоса.

В поздравлении с Днём космонавтики, опубликованном на сайте КБ от имени врио гендиректора КБ Александра Кушнарева, нет имени Гагарина, но есть слова советского конструктора Сергея Королёва, под руководством которого в СССР создавались первые баллистические ракеты.

Разработкой космической техники в СССР занималось и КБ «Южное», расположенное в Днепропетровске.

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