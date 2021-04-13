Таллин, , 14:32 — REGNUM В понедельник, 12 апреля, состоялась онлайн-встреча руководителей НКО «Русская школа Эстонии с Верховным Комиссаром ОБСЕ по правам национальных меньшинств Кайратом Абдрахмановым. Об этом сообщил sputnik-meedia.ee со ссылкой на участников мероприятия.

Члены правления НКО Мстислав Русаков, Алиса Блинцова и Дмитрий Сухорослов сообщили комиссару подробности уголовного преследования властями Эстонии правозащитника Сергея Середенко, который неоднократно оказывал юридическую помощь защитникам русского образования в странах Прибалтики.

Абдрахманов был ознакомлен с ситуацией вокруг ликвидации образования на русском языке в местах компактного проживания русскоязычного населения. Проблема принудительной эстонизации русского образования вызывает беспокойство как активистов, так и родителей учеников, отмечалось на встрече. Ситуация в Кейла, Кивиыли и Калласте требует пристального внимания со стороны ОБСЕ.

Представители НКО также рассказали комиссару о том, что в новых школах для русских учеников обучение проходит исключительно на эстонском языке.

В ходе беседы было обращено внимание и на другие проблемы крупнейшего нацменьшинства Эстонии: массовое безгражданство, игнорирование государственными правозащитными институтами фактов дискриминации нацменьшинств, ничтожное представительство русских в структурах государственной власти при доле в 30% от общего числа населения страны.

Верховный комиссар ОБСЕ пообещал принять к сведению полученную информацию. Стороны договорились о постоянном сотрудничестве в будущем.