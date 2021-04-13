Душанбе, , 14:32 — REGNUM ЮНЕСКО включили девять исторических и культурных объектов на территории Таджикистана в мировой предварительный список организации. Об этом 13 апреля сообщает агентство «Ховар» со ссылкой на министерство культуры республики.

В список ЮНЕСКО вошли «Древний Пенджикент», «Городок Санджаршох», «Городок Хисорак», «Гардани Хисор», «Калаи Муг», «Кум», «Тали Хамтуд», ирригационная система «Токсанкорез» и мавзолей «Ходжи Мухаммада Башоро».

В министерстве отметили, что археологи проводят на указанных объектах изучение, исследование и раскопки. Координатор по материальной культуре в ЮНЕСКО Мирзошарифа Абдусаломова считает, что власти Таджикистана проводят большую работу для представления историко-культурного наследия на мировом уровне.