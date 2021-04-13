Москва, , 14:31 — REGNUM Правительство РФ действительно может организовать повышение налогов, но только ситуацию в стране это не улучшит. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 апреля заявил экономист Михаил Хазин. Так он прокомментировал информацию Bloomberg о том, что правительство РФ ради улучшения экономической ситуации после пандемии задумало смягчить бюджетное правило и повысить налоги.

«Повышение налогов организовать можно, но только я не понимаю, какое это имеет отношение к улучшению ситуации после пандемии. Поскольку повышение налогов в условиях кризиса не приведет ни к чему другому, кроме как к ухудшению ситуации. А что касается смягчения бюджетного правила, то надо понимать, что МВФ будет орать дурным голосом. А если МВФ будет орать, то против смягчения выступят и Центральный банк, и Минфин. Мы знаем, что Центральный банк и Минфин работают не в интересах российской экономики, а в интересах мировой долларовой системы. Это не секрет», — сказал Хазин.

По его словам, бюджетное правило оказало на российскую экономику резко негативное влияние.

«У нас и так не хватает инвестиций, так мы еще и ограничиваем их целенаправленно и самостоятельно. С точки зрения здравого смысла и экономики это идиотизм», — уверен Хазин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее за отмену в РФ бюджетного правила высказались экономисты Михаил Делягин и Олег Комолов.

Читайте ранее в этом сюжете: Экономику РФ «похоронит упёртость ее правящего класса» – прогноз