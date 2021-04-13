Ярославль, 13 апреля, 2021, 14:30 — ИА Регнум. «Импровизация» как проект на телевидении существует уже 5 лет. Но не так давно появился новый проект «Импровизация. Команды», в рамках которого команды соревнуются в юмористической импровизации. В Ярославле это движение за несколько лет от выступлений в барах выросло до создания собственной сцены. Корреспондент ИА REGNUM встретился с администратором «Сцены 1000. Ярославль» Юлией Всеволодовой.

Ярославская команда «Дворовые»

Как давно в Ярославле играют в «Импровизацию»?

Юлия Всеволодова: Импровизация в Ярославле начала развиваться 3 года назад, когда Татьяна Хватова вернулась из Москвы с огромным желанием тренировать и развивать новые форматы в нашем городе. Она несколько лет занималась импровизацией в Москве, была одной из лучших учениц Вани Табунщикова — сейчас это руководитель школы «ProImprov». Сама Татьяна там периодически преподаёт. Сейчас она является региональным рефери проекта ComedyClub Production, руководителем «Сцены 1000» и «Несерьёзного Шоу». В Ярославле она проводила многочисленные тренировки и организовывала мастер-классы с приглашенными экспертами. Движение начиналось в ярославских барах — так появилась первая ярославская команда под названием «Несерьёзные» и первые намеки на «Несерьезное Шоу». С таких атмосферных вечеров и началось знакомство нашего города с новыми форматами комедии.

Татьяна Хватова

А сейчас в Ярославле много своих команд?

Юлия Всеволодова: Сегодня у нас есть 2 взрослые команды — это «Несерьезные», с которыми мы уже успели немного познакомиться и команда «Дворовые» — еще один микс классных парней-юмористов. С осени 2019 года в импровизационную тусовку подтянулись несколько студенческих команд, так как именно в тот период в Ярославле проходила «Школа Stand Up и Improv комедии», например, команда студентов «Свежие» участвует в весеннем сезоне «Импровизация. Команды» «Сцены 1000. Ярославль» наравне с остальными командами.

Команда «Несерьёзные»

Как проходят тренировки?

Юлия Всеволодова: В основном последние тренировки у нас — это подготовка к играм в сезоне, периодически мы собираем открытые тренировки. Это полностью формат обычной игры, между двумя командами. Вне сезона — формат не меняется. Проводит у нас мастер-классы Таня — под её руководством все собираемся и, собственно, тренируемся. Во многом ребята занимаются сами, так как формат они и так знают.

В какой момент вы решили открыть свою сцену?

Юлия Всеволодова: После того, как наши «Несерьезные» побывали на школе импровизации от проекта Comedy Club Production «Импровизация. Команды» и приехали оттуда с горящими глазами и огромной мотивацией к действию — мы поняли, хочется расти вверх и выходить на новый уровень. И, конечно же, показать другим командам наш город, устремленный в будущее, а ярославскому зрителю мероприятия нового уровня.

Это часть федеральной «Импровизации»?

Юлия Всеволодова: Да, «Импровизация. Команды» — это новый проект Comedy Club Production. Где в рамках баттлов, проходящих по всей стране, встречаются команды, выступающие в жанре импровизационной комедии. Команда, победившая в сезоне, попадает на главную сцену проекта и борется за участие в ТВ версии на телеканале ТНТ.

Кто они — импровизаторы? Обязательно ли человек должен быть связан с юмором или собрать команду может любой?

Юлия Всеволодова: Конечно, больших успехов добиваются те, кто с юмором работает. Потому что сам проект «Импровизация. Команды» — это больше про юмор, чем про импровизацию. Потому что тем, кто занимается классической импровизацией, тяжеловато играть в этот проект — не имея опыта в юморе. Но дело в том, что «Импровизация. Команды» это не есть в целом импровизация — она намного шире, есть драматическая импровизация, есть импровизационные театры. То есть нельзя судить о всей импровизации по одному формату. При этом есть исключения из правил, есть люди с высоким интеллектом, которые предрасположены к тому, чтобы быстро учиться юмору. Юмор — это классно, но при этом есть полностью импровизаторские команды, которые юмором не занимались никогда. Если бы я говорила, кто такие импровизаторы, то я бы сказала, что это люди, которые не любят что-то готовить, не любят заготовок, потому что в том же КВНе, StandUp’e нужно много писать, переписывать, а здесь всё можно с чистого листа и не особо запариваясь.

Каких успехов добились ярославцы в импровизации?

Юлия Всеволодова: У нас есть «Дворовые», «Несерьёзные» и «Свежие». «Свежие» только что выиграли в «Сцена. Студенты» в Москве, а «Дворовые» и «Несерьёзные» играли в «Сцена. Москва» и как раз «Несерьёзные» дошли до Школы Импровизации ТНТ. В её рамках людей отбирают уже для ТВ-проекта. Ребята были в одном шаге от проекта. «Дворовые» отлично себя проявляют на московской сцене — ждём от них новых побед.

Команда «Свежие»

Планируете ли расширяться?

Юлия Всеволодова: У нас уже была школа импровизации и стендапа. В планах сделать отдельную школу импровизации, где мы будем не только готовить команды, но ещё и учить людей импровизации. По сути — этот процесс идёт перманентно. За год у нас проходит несколько десятков мастер-классов в лагерях активах, в общественных организациях, в волонтёрских отрядах.