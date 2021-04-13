Таллин, , 14:28 — REGNUM Руководитель таллинского правозащитного центра «Китеж», председатель правления Объединенной левой партии Эстонии Мстислав Русаков считает, что в опубликованном охранной полицией Эстонии КаПо ежегоднике к «угрозам национальной безопасности» отнесено все, что так или иначе связано с русскими и Россией.

Перечень таких «угроз» он привел на своей странице в социальной сети Facebook. Стилистика и орфография автора сохранены — ИА REGNUM.

«Что нонче подрывает основы государства эстонского и угрожает его безопасности?

Ответ на этот вопрос в свежем отчёте КаПо.

1. Молодые «кремлёвские» активисты. Чтобы было понятно, «кремлёвский» активист — это любой русский, если он не интеграст (уничижительное прозвище русского жителя Эстонии, отказавшегося от своих национальных корней — прим ИА REGNUM). Ибо всё зло от Кремля. Местные русские счастливы жить в Эстонии. Радуются «стеклянному потолку» и прочей интеграции. Только вот Кремль воду мутит.

2. «Знание государственного языка и качественное образование для школьников иной национальности напрямую связаны с безопасностью». То есть Нарва (самый русскоязычный город страны — прим. ИА REGNUM) — это уже сама по себе страшная угроза безопасности Эстонии. Просто бомба, которая того и гляди рванёт.

3. «Желание Кремля сохранить сегрегированное двуязычное обучение, направленное на раскалывание общества». Это оказывается Кремль желает. Нам то всё похрену. Мы бы все побежали, задрав штаны, отдавать своих детей в эстонские школы. Но вот Кремль…

4. «ученики из разных школ при поддержке и с ведома директоров и учителей вовлекаются в производство и распространение пропаганды на тему Второй мировой войны». Наша Победа угрожает безопасности Эстонии. Подвиг советского народа, освободившего Европу от коричневой чумы, в Эстонии считается преступлением. Впрочем, это не ново.

5. вовлечение русской молодёжи Эстонии в виртуальное пространство Кремля. Курсы для школьников со стороны СПбГУ — это злобный Кремль со своей пропагандой. Пропагандируют, понимашь, математику с физикой.

6. «из России в Эстонию импортировали разработанный ещё с 2016 года специальный пропагандистский проект «Знаю Россию», в рамках которого участники в том числе соревнуются в собирании паззлов с изображением карты России и её регионов». География России — это тоже преступление против Эстонии. Если вдруг кто-то паззл соберёт, то всё, уже отрезанный ломоть и агент Кремля. Интересно распространяется ли это на местных немцев, а вдруг они тоже в курсе, где какая федеральная земля находится…

7. Создание положительного имиджа России. Это тоже угроза безопасности Эстонии. В России всё может быть только плохо. Всё положительное — преступление. При этом создание положительного имиджа иных государств не возбраняется.

8. «школу с русским языком обучения закончили 90% молодёжи, которая идёт учиться в российские вузы. Вышеупомянутая двуязычная система образования способствует ситуации, в которой многие наши молодые люди вынуждены уезжать на учёбу в Россию». Учёба в российских вузах тоже угрожает безопасности Эстонии. И снова всплывает проблема русских школ, после которых едут учиться в Россию. Это по сути основной корень зла.

P.S. Перечень не исчерпывающий».

До 2017 года в Ежегодники КаПо ежегодно включалось ИА REGNUM в качестве «информационной угрозы» эстонской государственности, а его руководителям агентства был запрещен въезд в страну.