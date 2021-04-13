Киев,
13 апреля 2021, 14:27 — REGNUM Если американские ракеты появятся на Украине, то защищать они будут полностью пустые трубопроводы, заброшенные поля и пустующие предприятия, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 13 апреля, комментируя высказывания Андрея Ермака, руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского.
Как сообщалось ранее, Ермак заявил, что
власти
Украины считают необходимым размещение на территории страны американских
зенитных ракетных комплексов Patriot. «Украина держит оборону против России не только ради себя, но и ради Запада», — сказал он.
«Желание Киева напичкать Украину не просто американским оружием, но американскими военными объектами понятно. Они призваны стать своего рода «поплавками», опираясь на которые будет пытаться выжить нынешний украинский режим, когда страну затопит волна народного неприятия той политики, которая уже завела Украину в тупик.
В этом смысле мне сегодняшняя Украина по отношению к США напоминает Саудовскую Аравию: такие же нарушения гражданских свобод, на которые якобы «мировой гегемон», а вслед за ним и весь коллективный Запад, закрывают глаза, руководствуясь соображениями военной и экономической выгоды.
Здесь Киев не изобретает ничего нового. Рецепт опоры на военную основу в отношениях с США уже опробован прибалтами. Что им это дало? Посмотрите на их экономики, посмотрите на то, как быстро и бездарно они потеряли кормивший их российских транзит, торговлю с нами! Думаю, что, если американские ракеты появятся на Украине, то защищать они будут полностью пустые трубопроводы, заброшенные поля, пустующие предприятия — как сейчас американские танки «защищают», скажем, Латвию. Впрочем, свою главную задачу, задачу сохранения прозападных тоталитарных режимов, натовское военное присутствие там решает, и именно этого, судя по всему, хотят добиться в Киеве», — отметил Михаил Демурин.