Киев, , 14:27 — REGNUM Если американские ракеты появятся на Украине, то защищать они будут полностью пустые трубопроводы, заброшенные поля и пустующие предприятия, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 13 апреля, комментируя высказывания Андрея Ермака, руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщалось ранее, Ермак заявил, что власти Украины считают необходимым размещение на территории страны американских зенитных ракетных комплексов Patriot. «Украина держит оборону против России не только ради себя, но и ради Запада», — сказал он.

«Желание Киева напичкать Украину не просто американским оружием, но американскими военными объектами понятно. Они призваны стать своего рода «поплавками», опираясь на которые будет пытаться выжить нынешний украинский режим, когда страну затопит волна народного неприятия той политики, которая уже завела Украину в тупик.

В этом смысле мне сегодняшняя Украина по отношению к США напоминает Саудовскую Аравию: такие же нарушения гражданских свобод, на которые якобы «мировой гегемон», а вслед за ним и весь коллективный Запад, закрывают глаза, руководствуясь соображениями военной и экономической выгоды.