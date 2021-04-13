Красногорск, , 14:31 — REGNUM В Подмосковье нужно усилить контроль за строительством социальных учреждений, а также домов для обманутых дольщиков. Об этом 13 апреля заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

По словам главы Подмосковья, в отдельных округах области образовался дефицит школ.

«Прошу по всем горящим стройкам, обманутым дольщикам, социальных объектов со строителями держать руку на пульсе. Прошу глав обратить на это свое персональное внимание», — заявил Воробьев.

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