Москва, , 14:25 — REGNUM В Министерстве промышленности и торговли проведены кадровые назначения. Так, заместителями главы ведомства назначены директора департаментов Минпромторга Алексей Ученов и Василий Шпак. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Также назначен и первый замминистра ведомства.

Осмакова Василия Сергеевича первым заместителем министра промышленности и торговли Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в «Назначитьпервым заместителем министра промышленности и торговли Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе , опубликованном на официальном портале правовой информации.

Кроме того, от должности освобождён первый замглавы Минпромторга Сергей Цыба. Как следует из распоряжения, он перешёл на другую работу.

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