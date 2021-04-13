Москва, 13 апреля 2021, 14:25 — REGNUM В Министерстве промышленности и торговли проведены кадровые назначения. Так, заместителями главы ведомства назначены директора департаментов Минпромторга Алексей Ученов и Василий Шпак. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Также назначен и первый замминистра ведомства.
Кроме того, от должности освобождён первый замглавы Минпромторга Сергей Цыба. Как следует из распоряжения, он перешёл на другую работу.
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